От бронежилетов до плащ-палаток: как заводы и предприятия РФ наращивают производство в интересах бойцов в зоне СВО

Предприятия по всей стране работают в несколько смен и с полной отдачей для того, чтобы обеспечить бойцов в зоне спецоперации всем необходимым.

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От бронежилетов до медицинских жгутов и плащ-палаток - предприятия по всей стране по поручению президента наращивают объемы производства для армии. Работают в усиленном режиме. Подключились и те, что раньше не занимались гособоронзаказом. С их конвейеров теперь также сходит экипировка для военнослужащих.

Автомат Калашникова почти в упор, с 10 метров бьет прямо в центр бронежилета. Сначала три выстрела патронами калибра 7,62 мм и следом на скорости свыше семисот метров в секунду в броню влетает пуля калибра 5,45 мм. Так проверяют на прочность новые бронежилеты.

«Сделали три выстрела, наблюдаем внешнюю сторону. Тыльную проверяем. Все чисто, пробития нет. Изделие прошло испытание после трех выстрелов из автомата Калашникова калибра 7,62 мм», - объяснил ведущий инженер-испытатель Александр Бендега.

Отдельно тестируют защитные элементы. Выборочно, каждую партию. И только после успешных испытаний стальные листы запускают в производство. Температура почти 900 градусов. Так закаляется броневая сталь. С пылу, с жару и сразу под напор воды и воздуха. В кратчайшие сроки это научно-производственное объединение перестроилось под гособоронзаказ - массовый выпуск бронежилетов. Закупили оборудование, расширили штат сотрудников.

В штамповочном цехе после обработки прессом бронепластины приобретают окончательную форму. Это монотонная, но очень важная работа продолжается круглые сутки. Здесь же шьют наружные чехлы, специальные амортизирующие подкладки. На выходе компактная броня весом порядка 12 килограммов. Испытания показали - выдерживает попадание пули от автомата Калашникова. Идет вместе с инструкцией по применению, для грамотного распределения нагрузки.

«Это бронежилет Модуль-Монолит. Он идет по классу Бр-4. Это автомат Калашникова, АКМ, АК-74 с пулей с сердечником», - рассказал директор по производству средств индивидуальной бронезащиты Никита Сильников.

Сейчас, чтобы не сбавлять темп и тем самым помочь военным, многие заводчане отложили свои отпуска. Без него не обходится ни одна тактическая аптечка. С учетом преобладания минно-взрывных и осколочных ранений, бойцы в зоне СВО, как правило, запасаются сразу несколькими кровоостанавливающими жгутами. На предприятии в Орле их теперь производят круглые сутки в три смены.

Еще одна незаменимая вещь для солдата в полевых условиях. Особенно в это время года. На одной из фабрик Москвы по заказу Минобороны расширяют производство спальных мешков. Удобные и легкие, они рассчитаны на экстремально-низкие температуры. Здесь же шьют плащ-палатки, влаго- и ветрозащитные маскхалаты, отдельные элементы военной формы и головные уборы.

«Объемы производства выросли, темпы сейчас серьезные, все работают с полной ответственностью, чтобы обеспечить нашу армию своевременно», - заверил старший технолог Александр Ошков.

Конечный результат работы предприятий по всей стране, когда бойцам перед отправкой в зону спецоперации выдают новые комплекты обмундирования. Тут и термобелье, и зимние берцы на любой размер. В общем, полный набор. Теперь задача, чтобы такая образцовая работа по снаряжению военнослужащих, проводилась повсеместно.