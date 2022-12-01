В стране и мире В стране и мире В стране и мире

От бронежилетов до плащ-палаток: как заводы и предприятия РФ наращивают производство в интересах бойцов в зоне СВО

Роман Закурдаев
21:10 01.12.2022
Предприятия по всей стране работают в несколько смен и с полной отдачей для того, чтобы обеспечить бойцов в зоне спецоперации всем необходимым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

От бронежилетов до медицинских жгутов и плащ-палаток - предприятия по всей стране по поручению президента наращивают объемы производства для армии. Работают в усиленном режиме. Подключились и те, что раньше не занимались гособоронзаказом. С их конвейеров теперь также сходит экипировка для военнослужащих.

Автомат Калашникова почти в упор, с 10 метров бьет прямо в центр бронежилета. Сначала три выстрела патронами калибра 7,62 мм и следом на скорости свыше семисот метров в секунду в броню влетает пуля калибра 5,45 мм. Так проверяют на прочность новые бронежилеты.

«Сделали три выстрела, наблюдаем внешнюю сторону. Тыльную проверяем. Все чисто, пробития нет. Изделие прошло испытание после трех выстрелов из автомата Калашникова калибра 7,62 мм», - объяснил ведущий инженер-испытатель Александр Бендега.

Отдельно тестируют защитные элементы. Выборочно, каждую партию. И только после успешных испытаний стальные листы запускают в производство. Температура почти 900 градусов. Так закаляется броневая сталь. С пылу, с жару и сразу под напор воды и воздуха. В кратчайшие сроки это научно-производственное объединение перестроилось под гособоронзаказ - массовый выпуск бронежилетов. Закупили оборудование, расширили штат сотрудников.

В штамповочном цехе после обработки прессом бронепластины приобретают окончательную форму. Это монотонная, но очень важная работа продолжается круглые сутки. Здесь же шьют наружные чехлы, специальные амортизирующие подкладки. На выходе компактная броня весом порядка 12 килограммов. Испытания показали - выдерживает попадание пули от автомата Калашникова. Идет вместе с инструкцией по применению, для грамотного распределения нагрузки.  

«Это бронежилет Модуль-Монолит. Он идет по классу Бр-4. Это автомат Калашникова, АКМ, АК-74 с пулей с сердечником», - рассказал директор по производству средств индивидуальной бронезащиты Никита Сильников.

Сейчас, чтобы не сбавлять темп и тем самым помочь военным, многие заводчане отложили свои отпуска. Без него не обходится ни одна тактическая аптечка. С учетом преобладания минно-взрывных и осколочных ранений, бойцы в зоне СВО, как правило, запасаются сразу несколькими кровоостанавливающими жгутами. На предприятии в Орле их теперь производят круглые сутки в три смены.

Еще одна незаменимая вещь для солдата в полевых условиях. Особенно в это время года. На одной из фабрик Москвы по заказу Минобороны расширяют производство спальных мешков. Удобные и легкие, они рассчитаны на экстремально-низкие температуры. Здесь же шьют плащ-палатки, влаго- и ветрозащитные маскхалаты, отдельные элементы военной формы и головные уборы.

«Объемы производства выросли, темпы сейчас серьезные, все работают с полной ответственностью, чтобы обеспечить нашу армию своевременно», - заверил старший технолог Александр Ошков.

Конечный результат работы предприятий по всей стране, когда бойцам перед отправкой в зону спецоперации выдают новые комплекты обмундирования. Тут и термобелье, и зимние берцы на любой размер. В общем, полный набор. Теперь задача, чтобы такая образцовая работа по снаряжению военнослужащих, проводилась повсеместно.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:55 Армия
Видео
Возвращение на Родину: борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Чкаловском
21:10 В стране и мире
Видео
От бронежилетов до плащ-палаток: как заводы и предприятия РФ наращивают производство в интересах бойцов в зоне СВО
17:38 В стране и мире
WSJ назвала причину, по которой Евросоюз не сможет изъять замороженные средства ЦБ РФ
18:44 В стране и мире
Видео
Депутат Саралиев показал первые кадры обмена военнопленными по формуле «50 на 50»
18:28 В стране и мире
Видео
Макрон с супругой прибыли в Белый дом
Популярное
Видео
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.