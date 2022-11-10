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От шлемов до белья: какое обмундирование выдают мобилизованным Ставропольского края

06:49 10.11.2022
Военнослужащим выдают комплекты одежды и обуви, средства защиты - все новое, 2022 года производства. В комплекты входят бронежилеты, шлемы, утепленные куртки и брюки, а также термобелье.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне учебного центра ЮВО мобилизованные военнослужащие Ставропольского края завершили боевую подготовку и получили обмундирование. Минобороны РФ показало кадры получения спецодежды и средств защиты, а также кадры быта мобилизованных.

Всесезонные комплекты полевого обмундирования (ВКПО) включают в себя как одежду, в том числе термобелье, так и бронежилеты, шлемы, тактические очки. Полученные комплекты произведены в 2022 году, их раздают каждому мобилизованному.

«В военный комплект полевого обмундирования входят демисезонный костюм, куртка утепленная, брюки, куртка-ветровка, белье флисовое, два белья длинных. Выпущен данный комплект в 2022 году, то есть совершенно новый. Только сшили - и сразу в руки нашим товарищам мобилизованным», - рассказывает Яков, исполняющий обязанности начальника склада.

Военнослужащим рассказали о предназначении и использовании ВКПО, разъяснили особенности применения комбинированных комплектов. При правильном использовании одежда поможет бойцу поддержать тепловой баланс и защитить от неблагоприятных погодных условий.

После получения вещевого имущества военнослужащие провели строевой смотр и отправились в тыловую часть зоны проведения СВО для занятий по боевому слаживанию.

Ранее «Звезда» рассказала, как мобилизованные проходят «психологическую полосу» на полигонах Северного флота. Для создания боевой обстановки используются пиротехнические средства, которые имитируют разрыв боеприпасов, дымовые завесы. Военнослужащие вырабатывают психологическую устойчивость к сложным боевым условиям.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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