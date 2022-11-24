Вопрос жизни и смерти: как мобилизованные проходят занятия по тактической медицине
Минобороны России публикует кадры занятий с мобилизованными по тактической медицине. Эти занятия - часть мероприятий боевого слаживания подразделений.
Как уточнили в МО РФ, занятия по тактической медицине проводятся ежедневно. Цель - выработать устойчивые навыки оказания первой помощи.
«Под руководством инструкторов по тактической медицине военнослужащие подразделений обучаются способам оказания первой помощи раненным в бою, а также тактическим приемам при их эвакуации. В ходе выполнения упражнений инструктор контролирует действия обучаемых, указывает на допущенные ошибки и оказывает практическую помощь», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.
При этом для мобилизованных создается тактическая обстановка, максимально приближенная к боевой. Занятия проводятся в любых погодных условиях. В их ходе бойцы тренируются проводить временную остановку кровотечения, безопасно выносить раненых из-под огня, переносить их и грузить в эвакуационный транспорт.
Военнослужащих обеспечивают современными аптечками первой помощи со жгутами, в том числе турникетного типа, а также кровоостанавливающими и перевязочными средствами.
Военных медиков же оснащают аптечкой нового образца. В ее состав входят несколько видов жгутов, набор для устранения напряженного пневмоторакса, воздуховод, современные средства для остановки наружного кровотечения. Также санитаров, фельдшеров и врачей оснащают групповыми комплектами медицинского имущества - оно позволит оказать медпомощь нескольким десяткам раненых.
На занятиях все военнослужащие подробно изучают состав аптечек и комплектов медицинского имущества, а также порядок и правильную последовательность оказания мероприятий первой помощи.
Ранее публиковались кадры тренировки мобилизованных в Ставропольском крае.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов