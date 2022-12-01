Депутат Саралиев показал первые кадры обмена военнопленными по формуле «50 на 50»

Как ранее сообщили в МО РФ, наши бойцы будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях российского оборонного ведомства.

© Видео: Шамсаил Саралиев, telegram © Фото: Шамсаил Саралиев, telegram

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев показал первые кадры обмена военнопленными, который состоялся сегодня по формуле «50 на 50».

Ранее об этом обмене говорил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - по его словам, из вражеского плена было освобождено 12 бойцов из ДНР и восемь бойцов из ЛНР.

Также подробности освобождения наших военнослужащих озвучили в Минобороны России - они будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях российского оборонного ведомства.

Ранее «Звезда» показала, какие задачи выполняет российский бронепоезд в зоне специальной военной операции.