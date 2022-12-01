Армия Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле «50х50» Тимур Шерзад Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, среди освобождаемых наших бойцов есть 12 человек из ДНР и восемь человек из ЛНР. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об освобождении 50 военнослужащих из украинского плена. «Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине», - написал Пушилин в своем Тelegram-канале. Врио главы Донецкой Народной Республики уточнил, что среди освобождаемых российских бойцов есть 12 человек из ДНР и восемь человек из ЛНР. Ранее «Звезда» показала, какие задачи выполняет бронепоезд в зоне специальной военной операции. Экспертное мнение и аналитика