Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле «50х50»
Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, среди освобождаемых наших бойцов есть 12 человек из ДНР и восемь человек из ЛНР.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об освобождении 50 военнослужащих из украинского плена.
«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине», - написал Пушилин в своем Тelegram-канале.
Врио главы Донецкой Народной Республики уточнил, что среди освобождаемых российских бойцов есть 12 человек из ДНР и восемь человек из ЛНР.
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