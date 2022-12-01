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Крепость на колесах: какие задачи выполняет бронепоезд в зоне СВО

11:01 01.12.2022
Перед военнослужащими железнодорожных войск в зоне проведения спецоперации стоят такие задачи, как восстановление поврежденных путей, разминирование опасных участков и доставка боеприпасов на передовую.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Целостность рельсового полотна в зоне спецоперации наши войска осматривают на бронепоезде. Это крепость на колесах, способная разогнаться до 100 километров в час и оперативно подобраться к любому участку, куда проложена железная дорога.

В составе бронепоезда есть и специальные платформы с зенитными установками. Боевые расчеты ведут разведку воздушного пространства и в случае возникновения угрозы тут же устраняют ее.

Перед военнослужащими железнодорожных войск в зоне проведения спецоперации стоят такие задачи, как восстановление поврежденных путей, разминирование опасных участков и доставка боеприпасов на передовую.

Националисты нанесли удар по стратегически важной переправе на Херсонском направлении. Первым под прикрытием оперативно-тактической группы на участок выдвигается отряд саперов. Только после их одобрения специалисты детально осматривают разрушения и начинают работы. Устранить проблему нужно как можно быстрее.

«Военнослужащие находятся здесь с 24 февраля. Каждый тут с опытом. Знает свою задачу. Быстро и вовремя ее выполняет. Да, ДРГ работают. Подкладывают взрывчатку. Были случаи, что мы обезвреживали. И уничтожали взрывное устройство в виде тротила. Ну а в основном случаи - это ракетные удары. Работают по железнодорожной инфраструктуре», - рассказал командир группы технической разведки железнодорожных войск РФ Александр.

Ранее корреспондент Павел Кольцов в сюжете «Звезды» рассказал, как работают военные ремонтники в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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