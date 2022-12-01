Минобороны России сообщило о возвращении 50 наших военнопленных
В Минобороны России сообщили об освобождении 50 наших бойцов, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.
«1 декабря с. г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении.
В МО РФ добавили, что освобожденные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях российского оборонного ведомства.
Было подчеркнуто, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее про обмен военнопленными по формуле «50 на 50» говорил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов