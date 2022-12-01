Минобороны России сообщило о возвращении 50 наших военнопленных

Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, во вражеском плену освобожденным грозила смертельная опасность.

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В Минобороны России сообщили об освобождении 50 наших бойцов, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.

«1 декабря с. г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении.

В МО РФ добавили, что освобожденные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях российского оборонного ведомства.

Было подчеркнуто, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее про обмен военнопленными по формуле «50 на 50» говорил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов