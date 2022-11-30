В МО РФ заявили об освобождении двух населенных пунктов на Донецком направлении

Уничтожены до 50 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей, добавили в Минобороны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об освобождении двух населенных пунктов на Донецком направлении - Белогоровка и Перше Травня.

Конашенков также озвучил потери неприятеля в живой силе и военной технике на данном направлении. По его словам, уничтожены до 50 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

На Купянском направлении противник пытался атаковать позиции российских войск в районе Новоселовского, но был отброшен на исходные позиции. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в личном составе составили до 50 человек.

На Краснолиманском направлении украинские боевики пытались атаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка, но потерпели поражение и были отброшены на исходные позиции. Потери украинской стороны на данном направлении превысили 40 человек. На Южно-Донецком направлении уничтожено более 50 украинских боевиков.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в районе Артемовска в ДНР.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов