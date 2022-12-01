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Продавить врага, освободить территорию: как складывается обстановка в зоне СВО

Владислав Кустов
18:13 01.12.2022
Донецкое направление остается ключевым на линии соприкосновения. Наш военный корреспондент Владислав Кустов следит за развитием событий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На линии соприкосновения есть как продвижение с нашей стороны, так и попытки наступления со стороны украинских боевиков. Дело в том, что если еще несколько недель назад была слякоть, грязь, то сейчас грунт встал. Это помогает технике и живой силе.

Например, недавно боевики пытались контратаковать в районе населенного пункта Водяное, который сейчас штурмуют батальоны «Сомали» и «Спарта». Но данная попытка была сорвана танкистами Народной милиции ДНР. Они работают по координатам от разведки.

Как сообщалось ранее, российские Вооруженные силы взяли под контроль несколько важных стратегических пунктов. Появились кадры штурма населенного пункта Майорск. Много украинских боевиков уничтожено. И  видно на записи, как один из них поднимает руки и сдается в плен. Много украинских боевиков сложили оружие.

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары артиллерией и авиацией в тыл противника по местам дислокации техники и личного состава.

Ранее Минобороны России сообщило о возвращении 50 наших военнопленных.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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