Армия В МО РФ заявили об освобождении Андреевки в ДНР Кроме того, продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное, добавили в Минобороны. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Вооруженные силы РФ освободили от вооруженных формирований Украины Андреевку в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны РФ. Также российские войска продолжают вести наступательные действия по освобождению Водяного. Сегодня официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил об освобождении двух населенных пунктов на Донецком направлении - Белогоровка и Перше Травня. Ранее Минобороны России показало кадры, на которых Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов посетил раненых участников специальной военной операции в военном госпитале Екатеринбурга. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика