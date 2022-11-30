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В МО РФ заявили об освобождении Андреевки в ДНР

17:12 30.11.2022
Кроме того, продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное, добавили в Минобороны.
В МО РФ заявили об освобождении Андреевки в ДНР
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Вооруженные силы РФ освободили от вооруженных формирований Украины Андреевку в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны РФ.

Также российские войска продолжают вести наступательные действия по освобождению Водяного.

Сегодня официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил об освобождении двух населенных пунктов на Донецком направлении - Белогоровка и Перше Травня.

Ранее Минобороны России показало кадры, на которых Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов посетил раненых участников специальной военной операции в военном госпитале Екатеринбурга.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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