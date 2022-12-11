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В Гаване прошла встреча властей Кубы и США по возобновлению сотрудничества

Марина Крижановская
05:03 11.12.2022
Президент Диас-Канель призвать положить конец мерам, наносящим вред кубинскому населению».
В Гаване прошла встреча властей Кубы и США по возобновлению сотрудничества
© Фото: Turkish Presidency Keystone Press Agency Globallookpress
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В кубинской столице состоялась встреча властей Кубы и американской делегации - представителей Конгресса США. Они провели переговоры по миграционным вопросам между государствами.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал, что необходимо «положить конец мерам, которые вредят населению».

«Я принял делегацию Конгресса США во главе с Джеймсом Макговерном. Мы обсудили наши разногласия и темы, представляющие взаимный интерес. Было подтверждено обоюдное намерение улучшать двусторонние отношения. Я заявил о необходимости положить конец мерам, наносящим ущерб кубинскому населению», - написал лидер Кубы в своем Twitter.

Как сообщает РИА Новости, кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья назвал прошедшую беседу с членами американского Конгресса «открытой и уважительной».

В апреле посольство России в США приветствовало диалог США с Кубой, в диппредстве призвали отказаться от санкций в отношении островного государства.

В ноябре президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом. Позже президенты России и Кубы вместе открыли памятник Фиделю Кастро в Москве. Монумент лидеру Кубинской революции установлен на площади в районе Сокол на Новопесчаной улице.

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