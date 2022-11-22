Путин и президент Кубы открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Монумент установлен на площади в районе Сокол на Новопесчаной улице.

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Президент России Владимир Путин и его коллега из Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в открытии памятника Фиделю Кастро в Москве. Монумент лидеру кубинской революции установлен на площади в районе Сокол на Новопесчаной улице. Вместе с тем у лидеров стран были запланированы переговоры.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня», - указано в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Мигель Диас-Канель на встрече со спикером ГД РФ Вячеславом Володиным осудил односторонние санкции Запада, которые несправедливо вводятся против Российской Федерации. Напомним, с официальным визитом в Москву президент Кубы прилетел 19 ноября.