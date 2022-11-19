Президент Кубы прилетел в Москву для переговоров с Путиным

Мигель Диас-Канель также поучаствует в открытии памятника революционеру Фиделю Кастро.

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом, его борт приземлился в аэропорту Внуково-2. Об этом с места событий передает ТАСС.

Во время визита Диас-Канель проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также поучаствует в церемонии открытия памятнику лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

Открытие памятника на одноименной площади в московском районе Сокол состоится 22 ноября, пишет агентство со ссылкой на кубинское посольство.