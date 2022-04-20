В посольстве РФ приветствовали диалог США с Кубой и призвали отказаться от санкций
Посольство России в Соединенных Штатах поприветствовало планы Вашингтона и Гаваны о консультациях и призвало отказаться от бесплодной политики санкций. Соответствующее заявление появилось на странице дипмиссии в Twitter.
В посольстве заявили, что приветствуют запланированный на 21 апреля новый раунд переговоров, отметив, что «диалог всегда лучше, чем его отсутствие».
«Самое время для США отказаться от бесплодного курса на блокаду и санкции во внешней политике», - подчеркивается в заявлении.
Официальные представители Соединенных Штатов и Кубы в четверг обсудят миграционные вопросы, ранее сообщило агентство Reuters. Это станет первым официальным контактом на самом высоком уровне между странами с момента вступления Джо Байдена на должность президента США.