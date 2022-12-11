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Вучич: США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово

Игнат Далакян
22:06 11.12.2022
Сербский лидер также призвал сербов и албанцев в Косово и Метохии сохранить мир.
Вучич: США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово
© Фото: Pan Xu Xinhua Globallookpress
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Президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности заявил, что Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного соглашения из тех, что были достигнуты по Косово.

«У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете? Устав ООН, резолюцию 1244 Совбеза ООН, Брюссельское соглашение или Вашингтонское соглашение? Назовите нам один из этих документов, который Приштина соблюдает, хоть один, который они и американцы соблюдают. Вы видите, что таковой не существует, только "нам можно все, что и сколько захотим"», - цитирует РИА Новости слова Вучича, озвученные в обращении к гражданам по итогам заседания.

Сербский лидер также призвал сербов и албанцев в Косово и Метохии сохранить мир.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил об экстренном заседании Совета нацбезопасности из-за обострения обстановки на севере Косово. На Совете нацбезопасности Сербии планировалось обсудить обострение ситуации на севере Косово.

Напомним, что сегодня в северной части Косово сербы в ответ на арест бывшего полицейского Деяна Пантича начали строить баррикады, в регион были стянуты подразделения полицейского спецназа из Приштины, поступали сообщения о перестрелках.

Кроме того, полиция Косово захватила объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе. Президент Сербии заявил, что это все противоречит договоренностям с Косово, так как введение спецназа возможно только с разрешения глав муниципалитетов с сербским большинством, однако его получено не было.

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