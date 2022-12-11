«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово

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Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в беседе со «Звездой» разъяснила причины обострения конфликта между Сербией и Косово. Во-первых, специалист пояснила, что полиция Косово вошла на север автономного края, где большинство проживающего населения составляют сербы. По словам Гуськовой, возвести баррикады - единственная для сербов возможность сопротивляться.

«Был арестован один из бывших сербских полицейских, и натовцы. которые находятся в Косове в Метохии послали всего две машины. Наблюдают, не вмешиваются в ситуацию. Сербы перегородили пути, которые ведут на север для того, чтобы албанская полиция не предприняла никаких серьезных мер против сербского населения. Если сербы в Косове, в Метохии начнут вводить баррикады, значит, они считают эту ситуацию крайне серьезной», - говорит Гуськова.

При этом, заметила эксперт, помочь сербам из Белграда не могут, так как между Косовым и Сербией по Брюссельскому договору с 2013 года возведена граница. Однако вчера президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что у властей осталось еще одно средство, которое они не применяли до этого, говорит Гуськова.

«Согласно резолюции 1244, сербская полиция может войти на территорию Косово и Метохии защитить сербское население в случае опасности. Вот такое обращение к Европе вполне законное, может в какой-то степени предотвратить ситуацию и ее обострение. Но тут же Вучич заявил, что он не надеется на Брюссель, что тот разрешит задействовать сербскую полицию, хотя это прописано в резолюции 1244. Но я глубоко убеждена, что тут же из Сербии пойдут добровольцы, и станут плечом к плечу с теми, кто вышел на баррикады», - считает специалист.

Самое серьезное развитие событий, по мнению эксперта, - это столкновения с полицией, которая может начать стрелять.

«Поэтому ситуация действительно серьезная, поэтому просто необходимо очень быстрое решение Брюсселя, если они не ходят продолжения серьезных столкновений. Но существует, конечно, желание Брюсселя додавить Белград, и они предлагают Белграду согласиться с французско-немецким планом в решении косовского вопроса, который предусматривает, что Сербия не соглашается на независимость Косово-Метохии. Они не произносят слово “независимость”, но не обращают внимания на то, что Косово будет вступать в Евросоюз, примут в ООН, а дальше и в НАТО», - добавила она.

Вместе с тем Сербия не пока не сопротивляется такому сценарию, утверждает Гуськова. Власти, по ее мнению, желают идти другим путем.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич раскрыл план Приштины подать заявку о вступлении в Евросоюз 15 декабря.