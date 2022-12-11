Вучич объявил об экстренном заседании Совета нацбезопасности

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Президент Сербии Александр Вучич назначил экстренное заседание Совета нацбезопасности из-за обострения обстановки на севере Косово.

По информации национального телевидения Сербии, экстренная встреча членов Совета нацбезопасности состоится в 21:00 в воскресенье 11 декабря. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, что сегодня в северной части Косово сербы в ответ на арест бывшего полицейского Деяна Пантича начали строить баррикады, в регион были стянуты подразделения полицейского спецназа из Приштины, поступали сообщения о перестрелках.

Кроме того, полиция Косово захватила объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе. Президент Сербии заявил, что это все противоречит договоренностям с Косово, так как введение спецназа возможно только с разрешения глав муниципалитетов с сербским большинством, однако его получено не было.