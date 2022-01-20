«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки ко встрече президентов России и Украины не ведется.

«По этой встрече нет ничего», - цитирует его РИА Новости.

Дмитрий Песков отметил, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения. Но в то же время ей непрерывно поставляются вооружения. Например, Великобритания во вторник, 18 января, передала Вооруженным силам Украины легкие противотанковые средства. А президент Соединенных Штатов в среду заявил, что «США уже отправили Украине новейшего оборонного оборудования на сумму более 600 миллионов долларов».

«Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара намерена на своей территории провести встречу главы российского государства Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции в турецкой столице.