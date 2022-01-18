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На Украину прибыла партия британских противотанковых средств

Марина Крижановская
23:28 18.01.2022
Украинская сторона сообщила, что военная помощь будет использована исключительно в целях обороны.
На Украину прибыла партия британских противотанковых средств
© Фото: Serhii Hudak Keystone Press Agency Globallookpress
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Великобритания передала вооруженным силам Украины партию военной помощи в виде легких противотанковых средств.

«Великобритания передала ВСУ легкие противотанковые средства. Это будет укреплять защитные способности Украины, а предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях», - сообщило Минобороны Украины в Twitter.

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко отметил, что «безусловно, это укрепит наши войска», а также, что военная техника будет использована «для защиты войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения». В контексте причины обороны упоминались «любые проявления, любые действия, которые смогут привести к эскалации».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны», по сообщению РИА Новости. Также Бен Уоллес призвал Россию «не бояться НАТО» и Украину, и любую другую страну, потому как Россия является великой ядерной державой.

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