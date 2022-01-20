Президент США назвал объемы военной помощи для Украины

Президент США Джо Байден сообщил, что его страна поставила военную помощь украинской стороне на сумму более полумиллиарда долларов. Он поделился данными о цифрах во время пресс-конференции.

«Мы уже отправили Украине новейшего оборонного оборудования на сумму более 600 миллионов долларов», - приводит РИА Новости слова американского президента.

В среду, представитель Госдепартамента США заявила, что американская сторона продолжит поставлять Киеву военную помощь. Она сообщила, что в ближайшие недели будут осуществлены новые поставки вооружения.

Ранее Соединенное Королевство отправило Вооруженным силам Украины легкие противотанковые средства. Украинской стороной отмечалось, что «это будет укреплять защитные способности Киева, а предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях». В то же время Канадой на Украину были отправлены силы специального назначения.