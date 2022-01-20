Эрдоган подтвердил намерение Турции провести встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара намерена на своей территории провести встречу главы российского государства Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции в турецкой столице.

«Мы рассчитываем провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину», - цитирует ТАСС слова президента Турции.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что руководство РФ приветствует намерение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пригласить Путина и его украинского коллегу Зеленского в Турцию ради проведения переговоров. Песков также выразил надежду, что турецким партнерам удастся повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей.