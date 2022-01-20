В Алма-Ате обнаружили захоронения погибших при беспорядках боевиков

В Алма-Ате полицейские обнаружили захоронение боевиков, которые участвовали в январских беспорядках. Об этом заявила официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», - цитирует ее слова Telegram-канал «Алматинская трагедия».

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что конечной целью гибридной террористической атаки на Казахстан, предпринятой бандитами, был госпереворот. Заместитель министра добавил, что о заказчиках говорить пока преждевременно, и выразил уверенность, что компетентные органы Казахстана занимаются проработкой этого вопроса.

Массовые протесты против роста цен на сжиженный газ начались в Казахстане в начале января. Дестабилизация ситуации породила погромы и мародерство. Для помощи в наведении порядка в страну был направлен миротворческий контингент ОДКБ. В данный момент миротворцы решили все поставленные перед ними задачи и возвращаются домой из Казахстана.