Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Алма-Ате обнаружили захоронения погибших при беспорядках боевиков

Алексей Курильченко
12:49 20.01.2022
По данным полиции, захоронения сделаны для того, чтобы затруднить установление личности участников погромов.
В Алма-Ате обнаружили захоронения погибших при беспорядках боевиков
© Фото: Василий Крестьянинов, РИА Новости
Читайте нас на:

В Алма-Ате полицейские обнаружили захоронение боевиков, которые участвовали в январских беспорядках. Об этом заявила официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», - цитирует ее слова Telegram-канал «Алматинская трагедия».

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что конечной целью гибридной террористической атаки на Казахстан, предпринятой бандитами, был госпереворот. Заместитель министра добавил, что о заказчиках говорить пока преждевременно, и выразил уверенность, что компетентные органы Казахстана занимаются проработкой этого вопроса.

Массовые протесты против роста цен на сжиженный газ начались в Казахстане в начале января. Дестабилизация ситуации породила погромы и мародерство. Для помощи в наведении порядка в страну был направлен миротворческий контингент ОДКБ. В данный момент миротворцы решили все поставленные перед ними задачи и возвращаются домой из Казахстана. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:45 Армия
Видео
Шойгу заявил, что доля современного оружия в ВС РФ превысила 71 процент
13:05 В стране и мире
Население Москвы приблизилось к 13 миллионам человек
11:33 В стране и мире
В Хакасии задержан бывший замначальника регионального СК
09:02 Армия
Видео
Новая легенда: ВС РФ получили партию модернизированных танков Т-72Б3
06:52 В стране и мире
Нефть Urals впервые за семь лет стала стоить дороже 90 долларов за баррель
Популярное
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Видео
На учениях ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость - 2022» отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму
Климат, генетика, питание: почему омикрон-штамм в РФ может вести себя не так, как в других странах
Видео
Волочкову в окружении полицейских засняли в Шереметьево
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.