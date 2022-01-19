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В МИД РФ заявили, что целью гибридной террористической атаки на Казахстан был госпереворот

Тимур Шерзад
10:58 19.01.2022
Заместитель министра добавил, что о заказчиках говорить пока преждевременно, и выразил уверенность, что компетентные органы Казахстана занимаются проработкой этого вопроса. 
В МИД РФ заявили, что целью гибридной террористической атаки на Казахстан был госпереворот
© Фото: shot shot, Globallookpress
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что конечной целью гибридной террористической атаки на Казахстан, предпринятой бандитами, был госпереворот. Об этом сообщил заместитель главы МИД Олег Сыромолотов. 

«Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот. Главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов», - заявил он в интервью РИА Новости. 

Заместитель министра добавил, что о заказчиках говорить пока преждевременно, и выразил уверенность, что компетентные органы Казахстана занимаются проработкой этого вопроса. 

Напомним, массовые протесты против роста цен на газ начались в Казахстане в начале января, позже они распространились на всю страну. Дестабилизация ситуации породила погромы и мародерство. Для помощи в наведении порядка в страну был направлен миротворческий контингент ОДКБ. В данный момент миротворцы решили все поставленные перед ними задачи и возвращаются домой из Казахстана. 

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