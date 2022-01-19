Госдеп: США в ближайшее время направят Украине новую партию военной помощи
Представитель Госдепартамента США сообщила, что американская сторона продолжит поставлять Украине военную помощь. По словам этого представителя высокого ранга, такая помощь укрепит обороноспособность Украины. Она сообщила, что в ближайшие недели будут осуществлены новые поставки вооружения.
«Как вам известно, в прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше», - цитирует РИА Новости высокопоставленного дипломата.
В ближайшее время Украину с деловым визитом посетит госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее во вторник, 18 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел совместный брифинг с главой МИД Канады Мелани Жоли. Он призвал сограждан «не поддаваться панике» и «держать головы холодными» в связи с распространяющимися сообщениями о якобы «агрессии со стороны России».
В этот же день украинское дипведомство опубликовало информацию о получении партии военной помощи от Великобритании.