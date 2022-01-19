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Госдеп: США в ближайшее время направят Украине новую партию военной помощи

Марина Крижановская
01:19 19.01.2022
Также вскоре Украину посетит госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госдеп: США в ближайшее время направят Украине новую партию военной помощи
© Фото: pexels.com
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Представитель Госдепартамента США сообщила, что американская сторона продолжит поставлять Украине военную помощь. По словам этого представителя высокого ранга, такая помощь укрепит обороноспособность Украины. Она сообщила, что в ближайшие недели будут осуществлены новые поставки вооружения.

«Как вам известно, в прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше», - цитирует РИА Новости высокопоставленного дипломата.

В ближайшее время Украину с деловым визитом посетит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее во вторник, 18 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел совместный брифинг с главой МИД Канады Мелани Жоли. Он призвал сограждан «не поддаваться панике» и «держать головы холодными» в связи с распространяющимися сообщениями о якобы «агрессии со стороны России».

В этот же день украинское дипведомство опубликовало информацию о получении партии военной помощи от Великобритании.

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