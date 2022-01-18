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СМИ: Канада направила на Украину спецназ

Марина Крижановская
03:51 18.01.2022
Это обосновывается «усиливающейся напряженностью между блоком НАТО и Россией».
СМИ: Канада направила на Украину спецназ
© Фото: Timothy L. Hale ZUMAPRESS.com Globallookpress
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По данным СМИ, силы специального назначения Канады были отправлены на Украину по причине «возрастающей напряженности между военным альянсом НАТО и Россией».

«Перемещение небольшого контингента полка специальных операций Канады происходит в связи с тем, что дипломатические переговоры, нацеленные на предотвращение вооруженного конфликта на Украине, зашли в тупик», - сообщает канадский телеканал Global News.

По сообщению источников телеканала, силы специального назначения Канады позиционируются как часть попытки «определения направления оказания помощи украинскому правительству».

Сообщается, что подразделение также получило задачу оказания помощи в реализации плана эвакуации для дипломатического персонала канадской дипмиссии в случае «обострения ситуации».

Пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино в заявлении для телеканала Global News сообщил, что канадские специальные силы якобы проводили подготовку украинских коллег с 2020 года. Однако, по словам источников телеканала, последний контингент спецсил, отправившийся на Украину примерно 9 января, не обеспечивает военную подготовку.

Ранее прозвучали обвинения в адрес России от заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она предупредила Москву о новом санкционном витке в случае возможного обострения.    

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