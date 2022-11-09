Рогов: киевские власти могут прервать энергоснабжение ЗАЭС в любой момент

Председатель движения «Мы вместе с Россией» пояснил, что в таком случае на самой станции готовы в любой момент подключить дизель-генераторы.

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Электропитание Запорожской АЭС может в любой момент прекратиться, если Украина решить отключить линии электропередач. Но на самой станции готовы в любой момент подключить дизель-генераторы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Запорожская атомная станция работает в режиме холодного останова. Ее энергоснабжение, переток тока пока идет, но в любой момент может прекратиться. На станции готовы в любой момент включить дизель-генераторы», - приводит его слова агентство.

Третьего ноября киевские власти отключали две ЛЭП, в результате чего снабжение теплом двумя энергоблоками домов Энергодара прекратилось. Позднее, 5 ноября, Киев возобновил подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС.

Также в начале ноября спецслужбы России сумели предотвратить теракт на ЗАЭС. Тогда на территории предприятия обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленной Вооруженными силами Украины еще в феврале-марте.