Патрушев: российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС

Ранее в Запорожье сообщали об обнаруженном на станции схроне со взрывчаткой.

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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) предотвращен теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на встрече с коллегами из СНГ.

«Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС», — сказал он.

Ранее о предотвращении теракта на ЗАЭС сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. На территории предприятия обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленной вооруженными силами Украины еще в феврале-марте.