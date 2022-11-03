Аварийной ситуации на станции не допущено, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

© Фото: Russian Look, GlobalLookPress

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью отключена от украинской энергосистемы, аварийной ситуации не допущено. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Два энергоблока АЭС ранее перевели в режим «горячего останова», что позволило восстановить теплоснабжение в Энергодаре. После этого украинская сторона обесточила две линии станции и она перешла на питание дизель-генераторами.

«На данный момент Запорожская АЭС полностью отключена от украинской энергосистемы... Радиационный фон в норме», - цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее сообщалось об обстрелах Киевом промзоны теплоэлектростанции Энергодара и территории рядом с ЗАЭС. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства ВСУ были подавлены.