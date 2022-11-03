Власти Запорожья сообщили о предотвращении теракта на ЗАЭС

На территории станции найден тайник со взрывчаткой, который украинские боевики организовали в феврале-марте.

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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заявил член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. С его слов, подготовка акции велась с весны. На территории станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленной вооруженными силами Украины еще в феврале-марте.

«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым, оставив население города этой зимой без тепла», - цитирует Рогова РИА Новости.

Осуществить подрыв должен был один из сотрудников Запорожской АЭС, заранее завербованный СБУ.

Накануне стало известно, что в Энергодаре запущен процесс перехода Запорожской атомной электростанции под юрисдикцию АО «Росэнергоатом». Штатная численность ЗАЭС составляет 11 тысяч человек, на момент воссоединения с Россией на предприятии осталась часть специалистов, которые обеспечивали жизнедеятельность и безопасность. Как отметил глава городской администрации Энергодара Александр Волга, эти люди «определились с выбором страны, в которой им жить».