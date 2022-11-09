CNN прогнозирует победу республиканцев на выборах в конгресс США

Республиканцы уже получили в палате представителей 105 мест против 57 у демократов.

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Американские СМИ начали делать предварительные прогнозы результатов промежуточных выборов в палату представителей и сенат. Согласно CNN, республиканцы обходят демократов на выборах в обе палаты конгресса США.

Республиканцы опережают демократов и получили уже 105 мест в палате представителей, в то время как у демократов - 57. Необходимо занять 218 кресел из 435, чтобы иметь контроль над палатой одной из партий.

В палату представителей смогла переизбраться представитель республиканцев - Марджори Тейлор Грин. Ей принадлежит авторство резолюций по вынесению импичмента нынешнему главе США Джо Байдену. Она близка к его предшественнику - Дональду Трампу.

Говоря о сенате, прогнозы предполагают избрание в него республиканца Рэнда Пола. Напомним, он заявлял, что бесконтрольное оказание помощи официальному Киеву может повлечь за собой финансовый крах США. Пол раскритиковал законопроект о выделении Украине дополнительных 40 миллиардов и заблокировал его голосование в ускоренном формате, предложив ужесточить надзор за расходованием средств.

Немногим ранее сообщалось мнение CNN, что итоги промежуточных выборов не изменят решение Байдена о переизбрании. Телеканал предполагает, что уверенности нынешнему президенту может придавать тот факт, что два его предшественника-демократа становились лидерами США повторно, несмотря на поражение их партии на промежуточных выборах.