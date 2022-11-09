В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN прогнозирует победу республиканцев на выборах в конгресс США

Марина Крижановская
06:27 09.11.2022
Республиканцы уже получили в палате представителей 105 мест против 57 у демократов.
CNN прогнозирует победу республиканцев на выборах в конгресс США
© Фото: ALEXEY BYCHKOV Global Look Press
Читайте нас на:

Американские СМИ начали делать предварительные прогнозы результатов промежуточных выборов в палату представителей и сенат. Согласно CNN, республиканцы обходят демократов на выборах в обе палаты конгресса США.

Республиканцы опережают демократов и получили уже 105 мест в палате представителей, в то время как у демократов - 57. Необходимо занять 218 кресел из 435, чтобы иметь контроль над палатой одной из партий.

В палату представителей смогла переизбраться представитель республиканцев - Марджори Тейлор Грин. Ей принадлежит авторство резолюций по вынесению импичмента нынешнему главе США Джо Байдену. Она близка к его предшественнику - Дональду Трампу.

Говоря о сенате, прогнозы предполагают избрание в него республиканца Рэнда Пола. Напомним, он заявлял, что бесконтрольное оказание помощи официальному Киеву может повлечь за собой финансовый крах США. Пол раскритиковал законопроект о выделении Украине дополнительных 40 миллиардов и заблокировал его голосование в ускоренном формате, предложив ужесточить надзор за расходованием средств.

Немногим ранее сообщалось мнение CNN, что итоги промежуточных выборов не изменят решение Байдена о переизбрании. Телеканал предполагает, что уверенности нынешнему президенту может придавать тот факт, что два его предшественника-демократа становились лидерами США повторно, несмотря на поражение их партии на промежуточных выборах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Килограммы взрывчатки: спецназ задержал планировавших взорвать электроподстанцию в Бердянске «азовцев»*
21:18 В стране и мире
статья
Кумиры миллионов: как прошла церемония открытия «Галереи звезд» в Останкино
05:12 Армия
Видео
Смертоносный шторм: как ТОС-1А «Солнцепек» сжигает позиции националистов в зоне СВО
02:36 В стране и мире
Трамп призвал недовольных ходом промежуточных выборов в Конгресс США протестовать
21:31 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Костромской области
Популярное
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.