По мнению сенатора-республиканца Рэнда Пола, Вашингтон должен в первую очередь обеспечить устойчивость национальной экономики, а уже потом помогать другим странам.

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Бесконтрольное оказание финансовой помощи официальному Киеву может повлечь за собой финансовый крах США. С таким предостережением выступил сенатор от Республиканской партии Соединенных Штатов Рэнд Пол. Он раскритиковал законопроект о выделении Украине дополнительных $40 млрд и заблокировал его голосование в ускоренном формате, предложив ужесточить надзор за расходованием средств.

«Мы не можем обанкротить собственное государство, приняв участие в очередном иностранном конфликте. На фоне государственного долга в 120% ВВП, безудержной и невиданной с 1980-х годов инфляции. США должны сперва сделать так, чтобы собственная экономика стала надежной, и лишь потом помогать другим государствам», - приводит высказывание Пола издание Federalist.

В подтверждение своего мнения сенатор-республиканец напомнил об историческом росте инфляции, зашкаливающих ценах на автомобильное топливо и подорожавших продуктах для рядовых американцев. По его мнению, такая ситуация произошла из-за бездумных трат Белого дома.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. Ее главными целями заявлены демилитаризация, денацификация и защита мирных жителей Донбасса. На этом фоне страны коллективного Запада ввели в отношении Москвы жесткие экономические ограничения, которые коснулись крупнейших банков страны, госпредприятий и отдельных физических лиц.

Москва неоднократно указывала на незаконность рестрикций и предупредила, что все поставляемое на Украину западное оружие будет считать законной целью для ВС РФ.