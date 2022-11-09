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CNN: итоги промежуточных выборов не изменят решение Байдена о переизбрании

Алиса Краузе
03:23 09.11.2022
В прессе США посчитали, что промежуточные выборы не изменят планы Байдена относительно повторного участия в президентской гонке.
CNN: итоги промежуточных выборов не изменят решение Байдена о переизбрании
© Фото: Dominick Sokotoff Keystone Press Agency Globallookpress
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По сведениям американской прессы, итоги промежуточных выборов в американский Конгресс не окажут никакого влияния на решение действующего лидера страны Джо Байдена относительно повторного выдвижения на президентский пост. Согласно СМИ, глав государства планирует в ближайшее время начать первые обсуждения данного вопроса со своими советниками.

Уверенности Байдену может придавать тот факт, что два его предшественника-демократа становились лидерами США повторно, несмотря на поражение их партии на промежуточных выборах. Однако, сообщает CNN, в Белом доме не отрицают что результат голосования может оказать значительное влияние на работу нынешней администрации.

В октябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обозначила намерение Байдена баллотироваться на высший государственный пост повторно в 2024 году. Сам действующий президент в ходе одного из своих интервью не опроверг возможности того, что не бороться за переизбрание.

Ранее в Соединенных Штатах был проведен социологический опрос, показавший, что большая часть населения страны против избрания на второй срок как Джо Байдена, так и Дональда Трампа. 57% респондентов посчитали, что действующему американскому президенту не стоит вновь выставлять свою кандидатуру на выборах.

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