Пресса пришла к выводу, что конгрессвумен Грин остается в Палате представителей после промежуточных выборов.

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Конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин, выступающая за объявление импичмента президенту Джо Байдену, переизбрана в Палату представителей. Соответствующие подсчеты сделали американские СМИ.

В настоящий момент, по данным издания The New York Times, Грин набрала 57% голосов избирателей против 43% у ее соперника из демократической партии Маркуса Флауэрса. Членство республиканки в Конгрессе может стать угрозой для действующего лавы государства.

Грин не единожды выступала за смещение Байдена с президентского поста. Не так давно политик заверила, что в случае успеха республиканцев на промежуточных выборах главе государства объявят импичмент.

Ранее представитель Конгресса США от республиканцев Клаудия Тенни указала, что США управляет «теневое правительство», прикрываясь фигурой Байдена. Она также выразила мнение, что президент страдает от серьезных когнитивных проблем.