Выбросившую своего ребенка из окна 11-го этажа мать везут на допрос в СК РФ

Москвичка была выписана из больницы и доставляется в СК России для проведения следственных действий.

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Выбросившую своего ребенка из окна 11-го этажа жительницу Москвы, везут на допрос. Сообщается, что она уже была выписана из больницы. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

«Женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери, выписана из медицинского учреждения и в настоящее время доставляется в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий», - приводит РИА Новости информацию от СК России.

Напомним, 8 ноября в Сумском проезде в Москве под окнами жилого дома был обнаружен ребенок. Девочка 2021 года рождения была госпитализирована в тяжелом состоянии. По данным следствия, 26-летняя мать выбросила ее из окна 11-го этажа. В момент происшествия женщина находилась в квартире.

После этого в отношении матери было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего ребенка»).

По данным следствия, женщина находилась «в подавленном состоянии» из-за развода. Ребенок и мать были госпитализированы. По предварительной информации, женщина планировала убить дочку, а после покончить с собой.

В среду, 9 ноября, стало известно, что выброшенный в окно ребенок скончался в больнице. В прокуратуре Москвы рассказали, что теперь действия матери будут квалифицироваться по статье об убийстве малолетнего.