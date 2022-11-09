Годовалая девочка, выброшенная матерью из окна, скончалась в больнице
© Фото: СК РФ
Годовалая девочка, выброшенная матерью из окна, скончалась в больнице.
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Годовалая девочка, выброшенная матерью из окна, скончалась в больнице
© Фото: СК РФ
Годовалая девочка, выброшенная матерью из окна, скончалась в больнице.
Экспертное мнение и аналитика
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