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В отношении выбросившей младенца из окна 11-го этажа москвички возбуждено уголовное дело

Дарина Криц
11:31 08.11.2022
Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего ребенка».
В отношении выбросившей младенца из окна 11-го этажа москвички возбуждено уголовное дело
© Фото: Прокуратура Москвы
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После выброса ребенка из-за «малозначительного повода» из окна 11-го этажа в отношении матери младенца было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет классифицировал данное дело как покушение на убийство.

Столичная прокуратура сообщила, что девочка 2021 года рождения была обнаружена под окнами жилого дома в Сумском проезде в Москве. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Вероятно, 26-летняя мать выбросила дочь из окна кухни.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка"). При осмотре квартиры обнаружено, что был включен газ. Мать малолетней будет доставлена в подразделение ведомства», - приводит РИА Новости информацию СК России.

Немногим ранее прокуратура начала проверку «исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних», по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В прокуратуре отметили, что контролируют «принятие процессуального решения по факту покушения на убийство малолетнего».

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