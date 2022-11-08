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Шойгу проинспектировал командный пункт задействованной в СВО Объединенной группировки российских войск

18:05 08.11.2022
Министр заслушал доклад Сергея Суровикина по оперативной обстановке, а также по вопросам обеспечения прибывших в состав группировки военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи спецоперации на Украине.

Глава российского оборонного ведомства заслушал доклад командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина по оперативной обстановке, а также по вопросам обеспечения прибывших в состав группировки военнослужащих.

Также министр вручил военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя РФ, ордена Мужества и другие государственные награды.

Ранее публиковались кадры уничтожения танка украинских боевиков ударным беспилотником.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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