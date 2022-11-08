Армия Шойгу вручил награды российским бойцам за мужество и героизм Глава российского оборонного ведомства проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя РФ, ордена Мужества и другие государственные награды. Ранее сообщалось, что глава российского оборонного ведомства проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи спецоперации. Командующий Объединенной группировкой Сергей Суровикин доложил Шойгу об обеспечении всеми видами довольствия призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения танка украинских боевиков при помощи ударного беспилотника. Как уточнили в МО РФ, враги пытались стрелять из этого танка по позициям наших войск. Танк прятался за зданиями промышленной застройки, но это его не спасло. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика