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За секунду до взрыва: кадры уничтожения танка украинских боевиков ударным беспилотником

13:41 08.11.2022
Как уточнили в МО РФ, враги пытались стрелять из этого танка по позициям наших войск. Танк прятался за зданиями промышленной застройки, но это его не спасло. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры уничтожения танка украинских боевиков при помощи ударного беспилотника. 

Как уточнили в МО РФ, враги пытались стрелять из этого танка по позициям наших войск. Танк прятался за зданиями промышленной застройки, но это его не спасло. 

Российский расчет ударного беспилотника обнаружил неприятельский танк и уничтожил его точным ударом. 

Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных к боевым действиям на полигоне в Ставрополье. Помимо прочего, бойцы отработали тактику штурма укрепленных позиций. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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