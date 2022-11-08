За секунду до взрыва: кадры уничтожения танка украинских боевиков ударным беспилотником
Как уточнили в МО РФ, враги пытались стрелять из этого танка по позициям наших войск. Танк прятался за зданиями промышленной застройки, но это его не спасло.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры уничтожения танка украинских боевиков при помощи ударного беспилотника.
Как уточнили в МО РФ, враги пытались стрелять из этого танка по позициям наших войск. Танк прятался за зданиями промышленной застройки, но это его не спасло.
Российский расчет ударного беспилотника обнаружил неприятельский танк и уничтожил его точным ударом.
Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных к боевым действиям на полигоне в Ставрополье. Помимо прочего, бойцы отработали тактику штурма укрепленных позиций.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов