Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Суровикина

Отдельно Сергей Суровикин доложил об обеспечении прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в командный пункт Объединенной группировки российских войск заслушал доклад командующего Объединенной группировкой Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке. Он сообщил главе оборонного ведомства о характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях.

Отдельно Суровикин сообщил об обеспечении всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Ранее Шойгу в ходе посещения военных полигонов Западного военного округа проверил подготовку россиян к выполнению задач спецоперации на Украине. Также министр посмотрел, как идут занятия по тактической и огневой подготовке.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов