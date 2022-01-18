ИКАО выпустила отчет об инциденте с самолетом Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) опубликовала отчет о расследовании инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске. Документ был предоставлен всем государствам, имеющим членство в организации.

«Представители Совета официально рассмотрят любые дальнейшие действия, которые необходимо предпринять ИКАО в связи с выводами доклада, на совещании, запланированном на 31 января», - говорится в сообщении на сайте ИКАО.

Также в этот день организация обсудит запрос Белоруссии о законности наложенных санкций в связи с инцидентом.

Инцидент произошел в Минске 23 мая. Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту белорусской столицы. Сначала в Минске заявили, что получили сообщение о минировании, после проверки эта информация не подтвердилась.

Во время посадки был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. По информации российского МИД, девушку подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.