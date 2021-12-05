СМИ: Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы

Дело россиянки Софьи Сапеги в настоящий момент готовится к передаче в суд, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на источники.

«Предварительное следствие уже походит к завершению», – рассказали источники агентства, информированные о ходе расследования.

По данным агентства, суд по делу россиянки могут назначить на начало января, а за разжигание социальной вражды девушке может грозить в Белоруссии до шести лет лишения свободы.

Напомним, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На его борту находился Роман Протасевич, его внесли в республике в список причастных к терроризму в связи с тем, что является обвиняемым по уголовной статье «массовые беспорядки».

Вместе с Протасевичем была задержана и его спутница Софья Сапега. По информации МИД РФ, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.