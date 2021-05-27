В стране и мире ICAO проведет расследование инцидента с самолетом Ryanair Кира Карон Промежуточные итоги расследования предоставят к 25 июня. © Фото: Darius Mataitis via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Международная организация гражданской авиации ICAO проведет расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Соответствующее заявление распространило Министерство транспорта Ирландии. «Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести открытое и независимое расследование инцидента в Белоруссии и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле», - отмечается в сообщении Минтранса республики. Промежуточные итоги расследования предоставят к 25 июня. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия поддерживает позицию Белоруссии о необходимости провести открытое международное расследование по ситуации вокруг самолета Ryanair и призывает не политизировать инцидент. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика