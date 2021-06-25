СМИ: Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест

Бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили СМИ родители задержанных.

Отец Романа Протасевича Дмитрий рассказал, что его сын переведен под домашний арест. Для родителей Софьи Сапеги это стало неожиданностью.

«Мы находимся в шоке», - сказал отчим Сапеги Сергей Дудич.

Он отметил, что сейчас Сапега одна в съемной квартире в Минске. По словам родителей, она находится под домашним арестом два-три дня. Время свидания с дочерью в съемной квартире, по словам Дудича, не ограничивали, передает BBC NEWS - Русская служба.

Ранее самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как сообщили белорусские правозащитники, этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Позже он заявил гостелеканалу ОНТ, что признал вину в организации несанкционированных акций протеста после президентских выборов. Протасевич отметил, что в этой части признал свою вину в полном объеме, и осознавал, что следствием опубликованных им призывов «стало то, что начались неконтролируемые беспорядки и Минск по сути три дня жил в хаосе».