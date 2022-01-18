«Союзная решимость-2022»: какими будут анонсированные Фоминым российско-белорусские учения

В ходе масштабных маневров Россия и Белоруссия отработают оборону в случае внешней агрессии. Об этом заявил замглавы военного ведомства Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе во вторник. Совместные учения «Союзная решимость» пройдут в рамках проверки сил реагирования двух стран.

«Различные варианты применения региональной группировки отрабатываются регулярно. В прошлом году провели учения "Запад-2021", где была подтверждена высокая готовность. Вместе с тем, может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства», - подчеркнул замглавы российского военного ведомства.

Проверка пройдет в два этапа и завершится 20 февраля. В частности, планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск, организация охраны и обороны важных объектов, охрана воздушной границы Союзного государства.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что численность участников учений и количество задействованной техники и систем вооружения недостаточны, чтобы об учениях было необходимо заранее уведомлять в соответствии с Венским документом 2011 года.

На территорию Белоруссии перебазируют 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», задействуют силы в том числе Восточного военного округа.

Также Фомин заявил, что Россия и Белоруссия могут задействовать для обеспечения безопасности весь совместный военный потенциал - поэтому в рамках проверки будет участвовать и расположенный на противоположном конце страны ВВО.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры погрузки техники Восточного военного округа на железнодорожный транспорт для переброски в Белоруссию. Она произойдет в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин