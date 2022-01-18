Замминистра обороны Фомин: учения «Запад-2021» подтвердили боеготовность войск Союзного государства

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии «Запад-2021» подтвердили высокую боеготовность войск Союзного государства. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«В прошлом году провели учения "Запад-2021", где была подтверждена ее высокая боевая готовность», - сказал замглавы военного ведомства.

В ходе брифинга Фомин заявил, что Вооруженные силы России и Белоруссии отработают совместные действия при проверке сил реагирования Союзного государства.

Мероприятие пройдет в два этапа. На втором этапе с 10 по 20 февраля будут проведены учения «Союзная решимость - 2022». К мероприятиям привлекут ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры погрузки техники Восточного военного округа на железнодорожный транспорт для переброски в Белоруссию. Она произойдет в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов