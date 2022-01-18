На учениях ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость - 2022» отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму

На совместных учениях Вооруженных сил Белоруссии и России «Союзная решимость - 2022» будут отработаны такие задачи, как отражение внешней агрессии и борьба с терроризмом, заявил на брифинге для иностранных военных атташе заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«Цель учения - отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства», - сообщил он.

Проверка сил реагирования Союзного государств, которая пройдет на территории Белоруссии, начнется 9 февраля и будет состоять из двух этапов. На втором этапе с 10 по 20 февраля будут проведены учения «Союзная решимость - 2022». К мероприятиям привлекут ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

Фомин уточнил, что практические действия пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский в Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Россия и Белоруссия могут задействовать весь совместный военный потенциал для обеспечения безопасности. Это будет учтено при предстоящей отработке совместных действий двух стран при проверке сил реагирования Союзного государства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов