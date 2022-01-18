Замминистра Фомин заявил, что РФ перебазирует в Белоруссию Су-35, С-400 и «Панцирь-С»

Россия перебазирует в Белоруссию Су-35, С-400 и «Панцирь-С» в рамках проверки сил реагирования. Об этом на пресс-конференции для иностранных военных атташе сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

«В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С"», - сказал он.

По словам Фомина, замысел проверки предполагает два этапа. Первый - до 9 февраля, на этот период запланирована передислокация и быстрое создание группировок войск и мероприятия по охране границы Союзного государства в воздушном пространстве. В том числе в рамках Единой региональной системы двух стран.

Замминистра заметил, что будет проверена готовность и способность дежурных сил и средство по ПВО, выполнить задачи по прикрытию важных объектов на белорусской территории.

«Кроме того, на этом этапе с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и Вооруженных сил Белоруссии, задействованными в проверке, будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения», - отметил Фомин.

Он добавил, что в рамках боевого слаживания будут проведены тактические учения. Они пройдут на разных полигонах, будет отработана оборона и борьба с незаконными вооруженными формированиями.

Кроме того, было отмечено, что численность войск и количество вооружений на предстоящих учениях не превысят параметры, подлежащие уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года.

Также Фомин заявил, что Россия и Белоруссия могут задействовать для обеспечения безопасности весь совместный военный потенциал - поэтому в рамках проверки будет участвовать и расположенный на противоположном конце страны ВВО.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов