Нэнси Пелоси допустила возможность покинуть свой пост

«Должна сказать, что на мое решение (уйти в отставку. - Прим. ред.) повлияет то, что произошло за последние неделю-две, да», - заявила Пелоси журналистам.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, возможно, скоро покинет свой пост. Об этом она заявила сегодня - в день выборов в конгресс. В интервью телеканалу CNN Пелоси дала понять, что нападение на ее мужа может стать одной из причин ухода из политики.

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