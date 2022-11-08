Нэнси Пелоси допустила возможность покинуть свой пост
Спикер палаты представителей США заявила, что на ее решение могло повлиять нападение, в ходе которого пострадал ее муж.
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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, возможно, скоро покинет свой пост. Об этом она заявила сегодня - в день выборов в конгресс. В интервью телеканалу CNN Пелоси дала понять, что нападение на ее мужа может стать одной из причин ухода из политики.
«Должна сказать, что на мое решение (уйти в отставку. - Прим. ред.) повлияет то, что произошло за последние неделю-две, да», - заявила Пелоси журналистам.
В конце октября в личную резиденцию Пелоси ворвался преступник и напал на ее мужа Пола. При этом целью злоумышленника была именно спикер. После нападения мужчина перенес операцию на черепе из-за образовавшейся там трещины.