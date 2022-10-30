Пелоси рассказала о состоянии своего мужа после нападения

© Фото: F. Sadou,AdMedia, Globallookpress

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проинформировала о состоянии ее супруга Пола после нападения. Она отметила, что состояние мужчины продолжает улучшаться и выразила благодарность врачам, оказавшим Полу помощь.

«Мы благодарны за быстрое реагирование правоохранительных органов и экстренных служб, а также за спасающую жизнь медицинскую помощь, которую он получает», - говорится в заявлении на сайте Пелоси.

Напомним, 28 октября неизвестный напал на дом в Сан-Франциско, где проживает со своим мужем спикер американской палаты представителей Пелоси. Под удар злоумышленника попал ее супруг Пол. После нападения мужчина перенес операцию на черепе из-за образовавшейся там трещины.